Глава СК: в Москве, Подмосковье и Петербурге увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами

На фоне роста общего количества иностранцев, прибывающих в Российскую Федерацию, увеличивается и число совершаемых ими преступлений. Особенно это заметно в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Рост преступности трудовых мигрантов требует принятия мер по совершенствованию миграционной политики с внесением изменений в законодательство», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства со ссылкой на его руководителя.

Также отмечается, что в Следственном комитете уже подготовили несколько предложений. Во время заседания Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, Александр Бастрыкин предложил главам Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области обратить на проблему особое внимание.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге экс-замначальника РЖД признали виновным во взяточничестве.