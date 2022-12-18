Петербуржцы рассказали, что хотят изменить в жизни в новом году

В конце года многие из нас дают себе обещания на следующий год. Петербуржцы тоже решили поделиться, что хотят поменять в своей жизни с нового года.

По данным сервиса SuperJob, чаще всего петербуржцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте. С таким пожеланием в новый год решили войти 29%. Еще 27% задумались о том, что хотят больше времени на хобби и увлечения. Заняться образованием и находить больше времени на близких хочет еще 25%.

Переехать или заняться спортом хотят 22%, сделать ремонт — 18%, больше отдыхать — 17%. Интересно, что 15% думают о том, что нужно сменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире. Около 14% решили, что самое время отказаться от вредных привычек. Примерно 13% хотят начать правильно питаться или изучить новый язык.

В то же время 9% сообщили, что в их планах изменить круг друзей, а 6% — хотят всё оставить как есть.