Петербуржцам рассказали, чем полезно манго

Спелый, вкусный, ароматный, сочный, а главное, полезный фрукт манго. Какими полезными свойствами обладает манго, с петербуржцами поделились специалисты местного Роспотребнадзора.

Во-первых, манго нормализует уровень сахара в организме у взрослых, страдающих ожирением. Это происходит из-за присутствия в тропических плодах пищевых волокон и мангиферина. Однако не стоит забывать, что для россиян манго все-таки экзотический фрукт, а значит исключать вероятность возникновения аллергии нельзя.

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