Эксперт рассказал, ​​​​​​​кому стоит опасаться слежки Smart TV

Smart TV действительно реально взломать, а его камеру использовать для слежки. Кроме того, ваши личные данные могут быть переданы сторонним компаниям для продажи рекламодателям. Однако сами производители даже не скрывают, что это вполне возможно и даже прописывают это отдельным пунктом в их политиках конфиденциальности.

По факту такая уязвимость банально помогает составить подробный профиль потребителя. Это в свою очередь позволит лучше подобрать вам рекламу, улучшить сервис. По словам руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, целевая атака на Smart TV вероятна в том случае, когда хакерам целенаправленно нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то пользователя.

Этот пользователь должен представлять собой какой-то серьезный интерес. В случае с обычными гражданами и для «развлечения» такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс. Тем не менее это все также остаётся возможным. Чтобы себя обезопасить, Бодров рекомендует отключить функции автоматического распознавание контента — ACR.