В России завершили клинические испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера завершил клинические испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19. Сейчас планируется регистрация разработки. Об этом сообщил директор института академик РАН Арег Тотолян.

«Закончены все этапы доклиники, закончены первая, вторая фаза клинических исследований, уже сформировано досье для регистрации», — сказал Тотолян, передает ТАСС.

В начале следующей недели планируется подать документы на регистрацию. Тест работает как кожная инъекция, которая напоминает реакцию Манту, пояснил он.

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