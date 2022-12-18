В России завершили клинические испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

В России завершили клинические испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
Фото: pxhere

Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера завершил клинические испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19. Сейчас планируется регистрация разработки. Об этом сообщил директор института академик РАН Арег Тотолян.

«Закончены все этапы доклиники, закончены первая, вторая фаза клинических исследований, уже сформировано досье для регистрации», — сказал Тотолян, передает ТАСС.

В начале следующей недели планируется подать документы на регистрацию. Тест работает как кожная инъекция, которая напоминает реакцию Манту, пояснил он.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала про спелый, вкусный, ароматный, сочный, а главное, полезный фрукт манго. Какими полезными свойствами обладает манго, с петербуржцами поделились специалисты местного Роспотребнадзора. Во-первых, манго нормализует уровень сахара в организме у взрослых, страдающих ожирением.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург занял первое место по количеству умерших от ковида за сутки
В России завершили клинические испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19
В Красногвардейском районе произошел пожар в жилом доме
Болеем без потерь: всё про оплату больничных
Петербуржцам рассказали, как правильно выбрать пуховик
Траты приезжающих в Петербург туристов значительно возросли
Эксперт рассказал, ​​​​​​​кому стоит опасаться слежки Smart TV
Петербургское МЧС предупредило горожан об ухудшении погоды