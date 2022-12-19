Стало известно, в каком состоянии находится дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова

На днях в больницу в тяжелом состоянии попала дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова. Он рассказал, в каком состоянии находится Алена сейчас.

«[Чувствует себя] нормально, пришла в себя», — сказал Владимир Политов телеканалу 360, не уточнив причину госпитализации.

На момент разговора Политов ехал в больницу к своей дочери. Он обратил внимание, что уже говорил с дочерью по телефону и надеется на её скорое выздоровление. Также он рассказал, что на понедельник встречу назначил лечащий врач, чтобы прояснить ситуацию.

Ранее стало известно, что Алена попала в реанимацию и подключена к аппарату ИВЛ. Врачи оценили состояние девушки как тяжелое.