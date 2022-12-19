Аналитики рассказали, какие итоги года чаще всего подводят россияне

Аналитики рассказали, какие итоги года чаще всего подводят россияне
фото: baltphoto

Ближе к концу года многие люди любят подводить итоги года. По данным портала SuperJob, три из 10 россиян будут подводить итоги, но не станут как-либо сохранять эту информацию. Еще 14% решили сохранить записи об этом.

Примерно один из 100 составит пост для соцсетей. Еще 1% сохранит в другом виде (например, в формате стихотворения, музыкального или художественного произведения), говорят аналитики.

Чаще всего россияне осмысляют достигнутое за год в таких сферах как достаток (64% от общего числа подводящих итоги года), здоровье (50%), саморазвитие и карьера (по 47%). Интересно, что россияне моложе 34 лет, как правило, подводят итоги года в направлениях образования, хобби, выполненных проектов и отношений с противоположным полом.

В целом же, россияне стали реже размышлять о подведении итогов года. Если сейчас число таких достигает 46%, то еще в 2019 году их было 57%.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
С чистого листа: как решиться на перемены в жизни
Петербуржцам рассказали, где не получится проехать ближайшее время
Аналитики рассказали, какие итоги года чаще всего подводят россияне
Подростки Петербурга получили шанс попробовать разные специальности до ...
Стало известно, во сколько обойдется россиянам приготовление оливье на Новый год
Эксперты рассказали, на сколько подорожала элитная недвижимость в Петербурге
Стало известно, в каком состоянии находится дочь солиста группы ...
Бывший глава центра управления парковками вернет в бюджет Петербурга свыше ...