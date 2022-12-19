Аналитики рассказали, какие итоги года чаще всего подводят россияне

Ближе к концу года многие люди любят подводить итоги года. По данным портала SuperJob, три из 10 россиян будут подводить итоги, но не станут как-либо сохранять эту информацию. Еще 14% решили сохранить записи об этом.

Примерно один из 100 составит пост для соцсетей. Еще 1% сохранит в другом виде (например, в формате стихотворения, музыкального или художественного произведения), говорят аналитики.

Чаще всего россияне осмысляют достигнутое за год в таких сферах как достаток (64% от общего числа подводящих итоги года), здоровье (50%), саморазвитие и карьера (по 47%). Интересно, что россияне моложе 34 лет, как правило, подводят итоги года в направлениях образования, хобби, выполненных проектов и отношений с противоположным полом.

В целом же, россияне стали реже размышлять о подведении итогов года. Если сейчас число таких достигает 46%, то еще в 2019 году их было 57%.