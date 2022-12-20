За осквернение георгиевской ленты ввели штрафы до 5 млн рублей

За осквернение георгиевской ленты ввели штрафы до 5 млн рублей
Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Внесенный в Государственную Думу РФ еще в январе законопроект, предполагающий наказание за публичное осквернение георгиевской ленты как символа воинской славы, приняли во вторник, 20 декабря.

Официальное признание георгиевской ленты как одного из символов воинской славы, предполагает суровые наказания за надругательство над ней.

«Инициатива предполагает признание георгиевской ленты символом воинской славы. Это приведет к тому, что за ее публичное осквернение будет грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Так за соответствующее преступление предусмотрен штраф для физлиц до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок вплоть до 5 лет. Компаниям, в свою очередь, придется заплатить от 3 до 5 миллионов рублей.

Для того, чтобы узнать подробности, подписывайтесь на Дзен-канал «NWPress».

георгиевская лента Государственная Дума РФ осквернение памятников воинской славы штрафы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Волочкова раскрыла место проведения свадьбы
Блинная монополия закончилась: «Чайная ложка» возвращается в Петербург
За осквернение георгиевской ленты ввели штрафы до 5 млн рублей
Символ бегущей вперед науки отреставрировали и вернули на завод ...
Яндекс Еда заявила, что на доставки в Петербурге вышло на 24% курьеров ...
IT-специалисты Setl Group рассказали о цифровой экосистеме холдинга
Фонд капремонта запустил опрос о качестве обновленного фасада дома на Рижском
Больше не скользко: 5 способов не упасть на льду