За осквернение георгиевской ленты ввели штрафы до 5 млн рублей

Внесенный в Государственную Думу РФ еще в январе законопроект, предполагающий наказание за публичное осквернение георгиевской ленты как символа воинской славы, приняли во вторник, 20 декабря.

Официальное признание георгиевской ленты как одного из символов воинской славы, предполагает суровые наказания за надругательство над ней.

«Инициатива предполагает признание георгиевской ленты символом воинской славы. Это приведет к тому, что за ее публичное осквернение будет грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Так за соответствующее преступление предусмотрен штраф для физлиц до 3 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок вплоть до 5 лет. Компаниям, в свою очередь, придется заплатить от 3 до 5 миллионов рублей.

Для того, чтобы узнать подробности, подписывайтесь на Дзен-канал «NWPress».