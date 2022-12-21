От производителей «Хагги Вагги» могут потребовать платить экосбор

Популярные игрушки в виде монстра «Хагги Вагги», как и не которые другие невозможно переработать из-за многокомпонентного состава. В связи с этим они могут попасть под экологическое регулирование. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).

«Ребенок в среднем получает 3−5 килограмм игрушек в год […] Они не подлежат утилизации из-за многокомпонентного состава. Поэтому в конце своего жизненного цикла оказываются на полигоне и выделяют вредные вещества в процессе разложения», – цитирует телеканал 360 слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Он также отметил, что при разложении игрушки вроде «Хагги Вагги» выделяют фталаты, фенол, формальдегид, ртуть, свинец.

В обращении к россиянам Денис Буцаев призвал родителей в преддверии Нового года внимательно подходить к покупке игрушек и постараться не выбрасывать их в мусорные баки. Подаркам можно найти применение даже после того, как ребенок наиграется, добавил он.