Хорошо забытое старое: обзор нового «Москвича»

Хорошо забытое старое: обзор нового &#171;Москвича&#187;
Фото: Unsplash

В ноябре текущего года стало известно о запуске производства автомобилей на Московском заводе. И вот сейчас нам наконец-то представили новый кроссовер — «Москвич 3».

Конечно, как в случае и с любым другим автомобилем, стоимость будет зависеть от комплектации. Однако по предварительным данным, цена будет начинаться от 1,97 миллиона рублей. Также стало известно, что первое время, автомобиль будут собирать крупноузловым методом, на базе китайских машин JAC.

Более подробный обзор на «Москвич 3» вы можете прочесть, подписавшись на дзен-канал.

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