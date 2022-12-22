Хорошо забытое старое: обзор нового «Москвича»

В ноябре текущего года стало известно о запуске производства автомобилей на Московском заводе. И вот сейчас нам наконец-то представили новый кроссовер — «Москвич 3».

Конечно, как в случае и с любым другим автомобилем, стоимость будет зависеть от комплектации. Однако по предварительным данным, цена будет начинаться от 1,97 миллиона рублей. Также стало известно, что первое время, автомобиль будут собирать крупноузловым методом, на базе китайских машин JAC.

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