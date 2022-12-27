Россияне поделились любимыми новогодними приметами

Каждый девятый россиянин хочет под бой курантов загадывать желание, а каждый двадцатый — выпить бокал шампанского. В исследовании портала SuperJob россияне решили поделиться, в какие еще новогодние приметы они верят.

Так, например, еще 4% опрошенных заявили, что одна из традиций в Новый год — обязательный просмотр обращения президента России. Столько же жителей страны считают важным ритуалом приготовление блюд для новогоднего стола. Всего 2% верят в то, что обязательно нужно сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна. Только тогда желание сбудется, отмечают опрошенные.

Интересно, что 1 из 100 россиян празднует Новый год исключительно в новой одежде, а 1% не может обойтись без просмотра фейерверков, зажигания бенгальских огней и электрической гирлянды.

Кроме этого, респонденты называли такие традиции как гадания, поздравление родителей, просмотр советских кинофильмов, прогулки, катание с горок, поход в баню.