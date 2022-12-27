Как повеселиться на корпоративе и не лишиться работы

В преддверии Нового года компании проводят корпоративы. С одной стороны, это возможность душевно пообщаться со своими коллегами, провести с ними время, да и банально повеселиться. Однако веселье может закончиться совсем не так приятно, как хотелось бы.

В первую очередь, вина этому самому неприятному — алкоголь. В состоянии алкогольного опьянения человека могут распирать эмоции, чувства. Из-за этого диалог может перейти совсем не в то русло. В таком же состоянии можно и начать невинно флиртовать. Правда, опять же, это не приведет ни к чему хорошему — только к скандалу и потере репутации.

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