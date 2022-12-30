«Всем добра» — соцсети заполнило обсуждение письма в бутылке 6-летней давности

На днях в социальных сетях стали разыскивать неких Дениса и Наталью. Все дело в том, что шесть лет назад они, отдыхая в Абхазии, решили отправить в море послание в бутылке.

«Всем привет! Мы прилетели 2 июня 2016 года в Гагры, район Белые Скалы, Абхазия. С погодой повезло не очень, но мы все равно рады, что отдохнули. Хотим пожелать всей планете, всем странам добра. Если вы нашли это послание, будьте счастливы и любимы. А мы, Денис и Наталья, уже счастливы и любим друг друга. 8.06.2016 Домодедово», — написали россияне, передает телеканал 360.

В социальных сетях записку посчитали фейковой, аргумент — бутылка оказалась слишком чистой. Однако телеканал нашел Дениса и тот поделился, что на эту идею его натолкнула похожая история, случившаяся в тот год. Сейчас же Денис уже успел забыть про эту записку, как вдруг увидел в социальных сетях её, заприметив свой почерк.