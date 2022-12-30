Как у мамы: рецепт самого вкусного «Оливье»

Новогодний стол — не новогодний, если на нем нет «Оливье». Делимся с вами рецептом самого вкусного.

Например, есть не бюджетный, но очень вкусный вариант с лососем. Как пишет «Мойка78», вместо колбасы стоит добавить лосось. При чем он должен быть слабосоленым, а вот огурцы в салат нужно добавлять непременно свежие, присыпав их сверху укропом. Тогда вкус рыбы в компании с майонезом и овощами полностью раскроется.

Еще можно попробовать сделать «Оливье» с морской капустой. В составе все то же самое, единственное — убирается колбаса. Если вы соблюдаете пост, то и обычный майонез можно заменить на постный.