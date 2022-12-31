В Петербурге за сутки до Нового года пропали шестеро детей

Сотрудники полиции в двух районах Петербурга ведут поиски детей, пропавших за сутки до Нового года. За день до праздника пропали шестеро детей. Так, в отделение полиции Выборгского района поступило заявление о пропаже пятерых детей — трех девочек 15-16 лет и двух мальчиков 15-16 лет.

Как уточняет «Мойка78«, по предварительным данным, все эти дети ранее сбегали из дома и состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Кроме этого, числится без вести пропавшим ребенок в Приморском районе города. Это 12-летняя девочка, которая также ранее неоднократно сбегала. Есть информация, что она тоже состоит на учете.