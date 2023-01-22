А как же экология: петербуржцы выбрасывают елки в мусор вдвое чаще, чем сдают на переработку

Значительная часть жителей Санкт-Петербурга – 40% – отправляют живые новогодние елки в мусор. Тех же, кто, заботясь об экологии, сдает деревья на переработку, оказалось почти в два раза меньше. Такие выводы можно сделать, основываясь на результатах исследования, проведенного экспертами SuperJob.

«Живые новогодние ели 40% петербуржцев в этом году выбрасывают в мусор. 19% опрошенных сдает ель в переработку», – сообщили Gazeta.spb в пресс-службе компании.

Также отмечается, что 16% респондентов распилят новогоднюю елку на дрова, 3% хватит мастерства и желания, чтобы превратить ее в деревянные изделия и сувениры. И только 1% петербуржцев планирует отдать ель в зоопарк.

Тенденция к снижению осознанности в утилизации новогодних елей выглядит удручающе. При этом не сказать, что места для сдачи деревьев в переработку тяжело найти.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге организовали специальные пункты приема живых елок.