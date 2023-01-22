Бастрыкин взял на контроль информацию о сносе исторических зданий в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о предстоящем сносе исторических зданий в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации, поступающей от некоторых СМИ, несколько исторических домов, в том числе школа поэтессы Ольги Берггольц могут оказаться снесены в рамках работ по возведению развязки Большого Смоленского моста в Северной столицы.

«Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ранее подготовили альтернативный вариант проекта, однако органы власти Санкт-Петербурга не уделили ему должного внимания», – добавили в официальном telegram-канале Следственного комитета.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ обеспечить сохранность дома Лапина, расположенного на Рижском проспекте Санкт-Петербурга

Александр Бастрыкин Следственный комитет РФ снос исторических зданий


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Я не я, машина не моя: в Петербурге задержали мужчину, водившего чужой ...
Бастрыкин взял на контроль информацию о сносе исторических зданий в ...
В Петербурге старейшего участника ВОВ поздравили со 107-летием
Хорошо, не бензин: заправку на Дунайском проспекте залило водой
Россиянам рассказали, как перевести ребенка в другую школу в середине ...
Петербуржцам рассказали, как помочь себе похудеть за завтраком
Председатель СК России Бастрыкин взял на контроль дело по факту смерти ...
Еще 671 случай заражения COVID-19 зафиксировали в Петербурге