Бастрыкин взял на контроль информацию о сносе исторических зданий в Санкт-Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о предстоящем сносе исторических зданий в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации, поступающей от некоторых СМИ, несколько исторических домов, в том числе школа поэтессы Ольги Берггольц могут оказаться снесены в рамках работ по возведению развязки Большого Смоленского моста в Северной столицы.

«Представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ранее подготовили альтернативный вариант проекта, однако органы власти Санкт-Петербурга не уделили ему должного внимания», – добавили в официальном telegram-канале Следственного комитета.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ обеспечить сохранность дома Лапина, расположенного на Рижском проспекте Санкт-Петербурга