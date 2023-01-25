В Петербурге расширили перечень вузов, где можно получить второе высшее

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому список учебных заведений, в которых можно бесплатно получить последующее высшее образование в области искусств, был расширен. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации.

«Перечень дополнился двумя образовательными организациями. Это Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и его филиал в Кемерове, а также Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова», – сообщили на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что на бюджетные средства можно будет использовать для освоения следующих специальностей: режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

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