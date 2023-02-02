Новые магистрали местного значения построят в Выборгском районе в 2023 году

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» начинает строительство двух новых дорог в Выборгском районе. Локальные магистрали – продолжение Толубеевского проезда и улица Меркурьева – общей протяженностью почти 1,5 км будут построены к концу 2023 года. Последняя из них обеспечит четвертый по счету выезд из «Северной долины» на проспект Энгельса.

Соответствующее разрешение на строительство было выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Новая улица Выборгского района получила название в честь народного артиста СССР Василия Меркурьева. Движение по местной магистрали будет четырехполосным, дорогу оборудуют светофорами и пешеходными переходами. Ее протяженность составит 540 м.

Параллельно девелопер приступит к строительству продолжения Толубеевского проезда. Третий по счету участок улично-дорожной сети протяженностью 954,61 м свяжет улицы Михаила Дудина и Николая Рубцова. Он также будет оборудован светофорными постами, пешеходными переходами и тротуарами. Четырехполосная дорога обеспечит удобный проезд к взрослой и детской поликлиникам, которые возводит «Главстрой Санкт-Петербург».

Компания «Главстрой Санкт-Петербург», основанная Олегом Дерипаской, продолжает поэтапное развитие транспортной инфраструктуры комплекса «Северная долина». Для девелопера важно не только строить новые дома, но и обеспечивать их всей необходимой инфраструктурой.

В данный момент рядом со станцией метро «Парнас» компания «Главстрой Санкт-Петербург» построила и ввела в эксплуатацию свыше 5,9 км дорог. Крайняя из них – продолжение улицы Федора Абрамова – протяженностью 251 м, от улицы Заречной до Шишкина, была введена в эксплуатацию в январе 2023 года.

Важно отметить, что топонимика «Северной долины» продолжает традицию использования имен заслуженных деятелей искусств. Все дороги носят имена известных поэтов, художников, народных артистов, выдающихся композиторов XX века – Михаила Дудина, Федора Абрамова, Николая Рубцова, Валерия Гаврилина, Юрия и Андрея Толубеевых, Василия Меркурьева, Ивана Шишкина.