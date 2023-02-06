В Петербурге прооперировали подростка, упавшего со снегохода

В Детской городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова прооперировали 17-летнего подростка, получившего травмы после падения со снегохода. О том, как продвигалась операция, рассказал заместитель главного врача больницы Глеб Михайлов.
Следует отметить, что сначала молодой человек попал в больницу, расположенную в Ленинградской области. Там ему сделали первичную операцию: удалили селезенку и затампонировали повреждение печени, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Впоследствии молодого человека решили перевести в больницу из-за необходимости провести более серьезное вмешательство.
«Повторные вмешательства на печень всегда очень серьёзные, а тем более при травме. Здесь ситуацию осложняла большая кровопотеря, поэтому пациент был оперирован, были удалены тампоны, установленные на предыдущей операции», – рассказал Глеб Михайлов.