В Петербурге прооперировали подростка, упавшего со снегохода

В Детской городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова прооперировали 17-летнего подростка, получившего травмы после падения со снегохода. О том, как продвигалась операция, рассказал заместитель главного врача больницы Глеб Михайлов.

Следует отметить, что сначала молодой человек попал в больницу, расположенную в Ленинградской области. Там ему сделали первичную операцию: удалили селезенку и затампонировали повреждение печени, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Впоследствии молодого человека решили перевести в больницу из-за необходимости провести более серьезное вмешательство.