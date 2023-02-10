Съемки фильма заставят автолюбителей пересмотреть свои маршруты в Кронштадте

В Кронштадте в среду, 15 февраля, из-за съемок фильма «Банда Зигзаг» будут введены некоторые ограничения на Советской улице.

Съемки фильма «Банда Зигзаг» заставят испытать неудобства автолюбителей Кронштадта. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, ограничения будут введены 15 февраля на Советской улице.

Так, с 09.00 до 12.00 и с 20.00 до 22.00 движение транспорта на участке от улицы Карла Маркса до улицы Рошаля будет приостанавливаться на десять минут в течении часа. «Кроме того, по данному адресу 15 февраля с 00.00 до 23.59будет запрещена остановка автотранспорта», — заключили в ведомстве.

Напомним, что это не все ограничения в городе. Так, в Василеостровском, Калининском, а также Кировском районах с 13 февраля автомобилистам придется ездить аккуратнее.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что станцию метро «Обводный канал» закроют на вход 10 и 11 февраля.