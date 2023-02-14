Петербургским собачникам найдут место для выгула питомцев

В Калининском и Петродворцовом районах в рамках программы «Твой бюджет: благоустройство. Формирование комфортной городской среды» обустроят площадки для дрессировки собак.

В Петербурге отобрали 25 инициатив горожан, которым предлагали внести свои предложения по благоустройству в рамках программы «Твой бюджет». Так, на территории между домами № 22 и № 24 по Лабораторному проспекту в Калининском районе появится новая площадка для дрессировки собак. Две кинологические площадки обустроят и в Петродворцовом районе: в Стрельне у дома № 29 по Львовской улице и в Ломоносове у дома № 47 по Михайловской улице.

В Смольном также отметили, что в Красносельском районе победил проект благоустройства Жемчужного пляжа. Однако ранее Gazeta.spb сообщала, что на самом деле местные жители оказались не в восторге от этой идеи.