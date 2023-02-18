Петербургских автолюбителей заставят поумерить свой пыл на подъезде к аэропорту

На дороге в аэропорт будет изменен скоростной режим: с 20 февраля автолюбители смогут проезжать здесь со скоростью 60 км/ч вместо разрешенных ранее 80-ти.

«Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» сообщает, что с 20.02.2023 г. на Дороге в аэропорт будет произведено изменение скоростного режима на 60 км/ч», — указано на сайте ведомства.

Такое решение «Петербургскому дневнику» объяснили неутешительной статистикой ГИБДД и ее требованием убрать эту скоростную улицу. Однако и в Дирекции по организации дорожного движения (ГУ ДОДД) не отстают — ведомство также составило список улиц, на которых нужно снизить скорость с 60-ти до 40 км/ч.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге на автодороге А-118 насмерть сбили пешехода.