В Роскомнадзоре опровергли ограничения работы «Википедии»

Сбои в работе сайта «Википедия», наблюдаемые пользователями, не имеют отношения к деятельности Роскомнадзора. Ни о каких ограничениях речи не идет, заявили в пресс-службе ведомства.

Утром 22 февраля в социальных сетях стала появляться информация о сбоях в работе «Википедии». При этом неполадки наблюдались не только в России, но и в США, Великобритании, Германии.

Версию о возможном влиянии Роскомнадзора на работу ресурса в ведомстве опровергли:

«Роскомнадзор не ограничивает работу сайта «Википедия» на территории России», – цитирует текст сообщения ТАСС. Исполнительный директор «Викимедиа ру» Станислав Козловский сообщил, что техническая служба Wikimedia Foundation работает над устранением причин сбоя.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкальному сервису SoundCloud из-за нарушения закона «Об информации».