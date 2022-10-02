Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис SoundCloud

Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис SoundCloud
Фото: unsplash
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту музыкальному сервису SoundCloud из-за нарушения закона «Об информации».
По данным сайта Роскомнадзора, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к странице сайта музыкального сервиса SoundCloud. Так сервис попал в реестр РКН для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.
«Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей», — уточнили на сайте.
В качестве основания для внесения SoundCloud в реестр ведомство указало статью 15.3 закона «Об информации», который регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму или распространяющих недостоверную общественно значимую информацию.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что жителей России предупредили о риске утраты данных в зарубежных соцсетях
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