Мурманский морской рыбный порт перешел к властям РФ

Власти Российской Федерации смогут приобрести Мурманский морской рыбный порт не выплачивая компенсацию его собственнику. Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд поддержал решение предыдущих инстанций по этому вопросу.

Судебный процесс начался с обращения антимонопольщиков в суд. Их позиция заключалась в том, что владелец нарушил закон, определяющий порядок иностранных инвестиций в российские компании, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности нашей страны. Об этом пишет Право.ru.

Предпринимателя такая постановка вопроса не устроила. Согласно его заявлению, попыток тайного и скрытого от общества и контролирующих инстанций завладения стратегическим предприятием просто не могло быть. Акции порта приобрели на открытом аукционе.

При этом, добавил предприниматель, среди собственников «ММРП», включая его самого, а также входящих в группу лиц нет иностранных граждан и резидентов других государств. Более того, за семь лет управления предприятием в него инвестировали почти 2 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что на дату рассмотрения спора в законе не было положений, которые бы позволяли изымать имущество инвесторов безвозмездно при его нарушении.

Однако все эти аргументы апелляционный суд не убедили. Таким образом, порт может перейти государству, а его собственник не получит никакой компенсации.