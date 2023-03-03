Есть тут инженеры? В Петербурге спрос на технических специалистов поднялся на 65%

В Санкт-Петербурге наблюдается существенный рост спроса на работников инженерных специальностей. Так, по сравнению с прошлогодними показателями, спрос увеличился на 65%. К такому выводу пришли исследователи сервиса hh.ru.

Следует отметить, что аналогичная тенденция наблюдается и на общероссийском рынке. Примечательно, что только за минувший февраль работодатели из России выложили на соответствующем ресурсе 78 тысяч новых вакансий – на 66% больше, чем в 2022 году.

В первую очередь, ведутся поиски системных инженеров, инженеров ПНР и ПТО, инженеров по качеству, по качеству, по охране труда и другие, сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-западному федеральному округу.

При этом, в основном, инженеров различных специализаций искали строительные фирмы – 17% всех февральских вакансий. На втором месте среди работодателей, заинтересованных в подобных специалистах, оказались компании из IT-сектора, на третьем – приборостроением, производством бытовой техники и электроники (7%).

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