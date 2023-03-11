Эксперты: ипотека может прибавить в цене в 2023 году

Ипотечные условия для россиян продолжат меняться в 2023 году. Так среднемесячный платеж вырастет до 30 тысяч рублей в то время, как срок оплаты станет больше на три года. При этом средний размер ипотечного займа сильно не изменится, считают эксперты.

По их мнению, в текущем году граждане, желающие приобрести квартиру или загородный дом, могут столкнуться с серьезными ограничениями в связи со снижением гибкости ипотечных условий. При этом сама ипотека к концу 2023 года ощутимо прибавит в цене, пишет Restate.ru.

Так ожидаемый рост ежемесячного платежа оценивается в 12,5%, вследствие чего платить придется уже 30 тысяч рублей. При этом срок выплаты может увеличиться на три года – до 27 лет.

В то же время средний размер ипотечного займа в России сильно измениться не должен и, как и раньше, составит 4 миллиона рублей.