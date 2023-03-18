Петербуржцы стали больше тратить на развлечения

Жители Санкт-Петербурга начали постепенно приходить в себя после потрясений последних нескольких лет. К такому выводу можно прийти, обратив внимание на то, как выросли их траты на различные развлечения.

Согласно оценкам экспертов, к зиме 2022 года средний чек на развлечения в Санкт-Петербурге прибавил на 24-40% по сравнению с показателями, актуальными на 2021 год. Таким образом, объем трат на досуг и отдых среди петербуржцев достиг трех тысяч рублей, пишет «NWPress».

При этом 43% всех продаж составили билеты на театральные спектакли, а 15% – концерты. Еще 12% – различные детские мероприятия, по 7% и 6% – на мюзиклы и выставки.

Данные цифры вызывают особый интерес, учитывая тот факт, что именно спектакли и концерты стоят больше всего остального: по 1948 и 2025 рублей в среднем. А вот за посещение выставочных мероприятий и экспозиций жителям Санкт-Петербурга приходилось платить в районе 541 рубля.