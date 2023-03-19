Рейсы между Петербургом и Сочи отменили из-за тумана

Аэрофлот в период с 19 по 20 марта массово отменил перелеты из Пулково в Сочи и обратно из-за неблагоприятных погодных условий. Из Санкт-Петербурга туда вылетит только один рейс, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В администрации Сочи сведения о погодных условиях подтвердили. Видимость составляет 500-1000 метров, следует из данных, размещенных на официальной странице городского кабмина во «ВКонтакте».

«Аэрофлот отменяет рейсы в/из Сочи из-за неблагоприятных метеоусловий», – написали в официальном telegram-канале компании-пассажироперевозка.

Согласно опубликованной информации, в город на побережье черного моря за 19 марта не вылетят 27 рейсов и еще четыре – в понедельник, 20 марта. В авиакомпании попросили пассажиров, чьи вылеты были отменены, не прибывать в аэропорт.

Часть рейсов, тем не менее, будет выполнена. К ним относится перелет из Сочи в Санкт-Петербург, назначенный на 17:45.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Азербайджан и Северную столицу свяжет больше рейсов.