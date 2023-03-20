Запуск Витебской развязки в Петербурге состоится в конце 2024 года

В Санкт-Петербурге по-прежнему идет строительство Витебской развязки. Открыть ее для движения автомобилей рассчитывают к концу 2024 года, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Строительство этой развязки поддержал Президент России […] С ее вводом в строй снизится нагрузка на дороги в южной части города», – процитировали губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в официальном telegram-канале Смольного.

Отмечается, что сейчас завершена большая часть дорожных работ в районе Благодатной улицы. В феврале на опоры, размещенные над железнодорожными путями Балтийского направления, установили консоль весом 160 тонн.

По информации, предоставленной пресс-службой городского кабмина, к концу следующего года предполагается завершить монтаж металлоконструкций по основному ходу и запустить рабочее движение по развязке.

«Ожидается, что трафик составит до 70 тысяч автомобилей в сутки», – рассказали в администрации Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Северо-Запад сокращает объемы дорожных работ почти на 40%.