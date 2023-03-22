Смольный решил поддержать петербургских писателей

Правительство Санкт-Петербурга намерено субсидировать проекты, направленные на развитие литературы. Об этом сообщили в пресс-службе городского кабмина.

«Субсидии из городского бюджета позволят реализовать проекты, направленные на развитие петербургских литературных традиций», – написали в официальном telegram-канале Смольного, отметив, что подобные методы поддержки способствуют развитию современной литературы.

Известно, что объем средств, которые будут выделены в текущем году, составил почти 958 тысяч рублей. Постановление о выделении соответствующих субсидий, призванных ускорить «развитие культуры чтения» подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Северной столице субсидируют ремонт дорог на сумму в 2,3 миллиарда рублей. Средства поступят из федерального бюджета.