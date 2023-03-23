В Петербурге состоится футбольный матч между Россией и Ираком

В конце марта в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч между сборными Российской Федерации и Ирака. Об этом рассказали в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«Наконец-то сыграем дома […] Первый в истории матч между Россией и Ираком пройдёт в Санкт-Петербурге 26 марта!», – сообщили в официальном telegram-канале спортивной организации.

Встреча команд пройдет на стадионе «Газпром-Арена» и стартует в 18:00 по московскому времени. Примечательно то, что сегодня, 23 марта сборную России ждет еще один матч – с Ираном. Он состоится в Тегеране. Начало – в 20:00 по Москве.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил против концепции «коллективной» вины российских спортсменов.

При этом он отметил, что позиция организации, какой бы она ни была, может привести только к рекомендациям. Принимать решения будут спортивные федерации.