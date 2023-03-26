За порядком во время матча России против Ирака следили 600 росгвардцейцев

Сегодня, 26 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге прошел товарищеский футбольный матч между сборными России и Ирака. Для поддержания порядка на мероприятии присутствовали 600 сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленной информации, общественный порядок во время проведения матча обеспечивали полицейские вместе с сотрудниками ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии.

В этом также участвовали две сотни работников частных охранных организаций. Совместная работа всех этих людей позволила обеспечить порядок и не допустить нарушений при условии, что на трибунах «Газпром Арены» собралось почти 24 тысяч футбольных фанатов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что противостояние сборных Российской Федерации и Ирака закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.