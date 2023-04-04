Из-за саммита Россия-Африка для части большегрузов закроют проезд по КАДу

Летом в Петербурге состоится саммит Россия-Африка. В связи с этим жителей и гостей города уже начали настраивать на дорожные ограничения. Так, ограничения этим летом к счастью петербуржцев продлятся недолго.

По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проехать не удастся только грузовикам, но и то ограничительные меры коснутся не всех — только тех, у кого масса свыше 3,5 тонны. Так, по плану закроют южный участок КАД — оба кольца на участке от развязки с Софийской улицей до Ропшинского шоссе.

По данным ведомства, ограничения будут действовать с 26 по 29 июля.

Ранее сообщалось, что петербургские власти имеют планы по завершению реставрации зданий Консерватории им. Римского-Корсакова на Театральной площади и Биржи на стрелке Васильевского острова уже в 2024 году.