В России с коронавирусом госпитализировали 1,5 тысячи человек

Пока что коронавирус все еще остается частью нашей жизни. Пожалуй, уже неотъемлемой. Ученые и медики все также стремятся победить эту болячку — придумывают вакцины, разрабатывают лекарства, продумывают меры предостороженности.

Однако пока люди все также продолжают заражаться. Увы, за последние сутки в России заболеваемость коронавирусной инфекцией только подросла. Так, по данным на 4 апреля, в больницы попали 1513 человек. Этот показатель на 186,6% больше, если сравнивать с предыдущими сутками, 3 апреля, говорят в Управлении Роспотребнадзора Российской Федерации.

Также известно, что выписано в связи с выздоровлением 12 264 человека, на 58,5% больше по сравнению с 3 апреля. Что касается новых случаев заражения, то за 4 апреля их — 7 141, а вот смертей от коронавирусной инфекции подтверждено еще 38.