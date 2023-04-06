Александр Беглов подписал закон о запрете продажи зажигалок подросткам

Сегодня, 6 апреля, стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продажу зажигалок, заправок для зажигалок несовершеннолетним. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Вместе с тем под запрет попадают и любые газовые ёмкости для портативных плит, говорят в пресс-службе правительства города.
За нарушение «светит» и ответственность — такие поправки внесены в закон об административных правонарушениях. Ответственность будет наступать за продажу указанных товаров лицам до 18 лет. Запрет вступит в силу с 1 сентября этого года.
Ранее сообщалось, что, как говорят чиновники, так они хотят уберечь подрастающее поколение от некоего «сниффинга». Фактически, это что-то вроде нового вида токсикомании. Политики напомнили, что это может привести как к серьезным проблемам со здоровьем, так и вовсе к смерти подростков.
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