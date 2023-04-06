Александр Беглов подписал закон о запрете продажи зажигалок подросткам

Сегодня, 6 апреля, стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продажу зажигалок, заправок для зажигалок несовершеннолетним. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Вместе с тем под запрет попадают и любые газовые ёмкости для портативных плит, говорят в пресс-службе правительства города.

За нарушение «светит» и ответственность — такие поправки внесены в закон об административных правонарушениях. Ответственность будет наступать за продажу указанных товаров лицам до 18 лет. Запрет вступит в силу с 1 сентября этого года.