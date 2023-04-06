Средняя ставка по ипотеке в России пошла на спад

По информации ДОМ.РФ, средняя ставка по ипотеке в первом квартале 2023 года составляла 6,36%. Это меньше примерно на один процентный пункт, если сравнивать с таким же периодом 2022 года. Такие данные предоставляет Restate.ru.

Интересно, что за этот период было взято кредитов примерно на 47 миллиардов рублей. Это позволило улучшить свои жилищные условия примерно 8,7 тысячи семей. От этого числа приблизительно 6,3 тысячи человек оформили ипотеку по государственным программам.

Если говорить именно о льготных ипотеках, то они оформлены в общем и целом на 37,8 миллиарда рублей, а средняя ставка по ипотеке с господдержкой составила 5,61%.

Больше всего банк выдал кредитов в Москве — 14,6 млрд рублей, Подмосковье – 5,6 млрд рублей и Петербурге – около 4 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что больше всего интерес к петербургским новостройкам испытывали жители Москвы — запросов стало больше на 312%. Активно интересовались петербургским жильем также горожане Перми и Новосибирска.

Есть интерес и к индивидуальным домам. Вот только россиянам они не интересны в пределах мегаполисов, куда больше они привлекают в том случае, когда расположены где-то в прилегающих областях.

Другой вопрос, а хватит ли россиянам на то бюджета. В среднем россиянину для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц. Еще под Новый год запросы были повыше — 205 тысяч рублей. А какова же реальность? В Петербурге и Ленобласти ежемесячный доход в 2022 году составил 94 693 рублей, что на 11% больше показателей 2021 года, говорят аналитики.