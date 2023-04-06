В России снижается количество госпитализаций из-за коронавируса

Пока что коронавирус остается с нами, по всей видимости, уходить никуда не планирует. На сегодняшний день это заболевание продолжает «доставать» людей своими симптомами, а также последствиями. Управление Роспотребнадзора Российской Федерации каждый день отчитывается по этим показателям.

Так, по данным на утро 6 апреля, госпитализировано 1 155 человек. Этот показатель на 10,7% меньше по сравнению с 5 апреля. В то же время выписано в связи с выздоровлением 10 879 человек. Это в свою очередь на 7,9% меньше по сравнению с 5 апреля.

Кроме этого, известно, что выявлен 9 371 новый случай COVID-19, подтверждено 39 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в хищении иномарки в Невском районе. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.