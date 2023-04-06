Мурашко: коронавирус сохраняет свою актуальность

Как бы нам не хотелось думать, что коронавирус отступает, ведь уже три года врачи и ученые вовсю с заболеванием борются. Придумывают и вакцины, и лекарства, и меры предосторожности.

Однако по мнению главы министерства здравоохранения России Михаил Мурашко, пандемия хоть и снизила накал, но актуальность она сохранила, передает издание ТАСС.

В то же время он отметил, что выражает благодарность докторам, медсестрам, санитаркам. Ведь именно они в сложный период выполнили свой долг и спасли многие жизни, говорит Мурашко.

Ранее сообщалось, что по данным на утро 6 апреля, госпитализировано 1 155 человек. Этот показатель на 10,7% меньше по сравнению с 5 апреля. В то же время выписано в связи с выздоровлением 10 879 человек. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.