Во всех районах Петербурга появились информационные пункты для будущих контрактников

Информационные пункты для желающих служить по контракту созданы во всех районах города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга в своих социальных сетях.

Все желающие заключить контракт с ВС РФ могут прийти в эти пункты. В их штате есть представители районных администраций, сотрудники районных военных комиссариатов и территориальных органов МВД, медицинские и социальные работники, а также сотрудники МФЦ.

В центрах готовы не только провести разъяснительную беседу, но и помочь в получении и сборе необходимых справок и документов. После собранный пакет документов направят в городской пункт отбора на военную службу по контракту, а копии документов — в районную администрацию для оформления социального паспорта.

Ранее стало известно, что 5 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с большой речью. Часть этой речи была посвящена теме отношений России и Америки.