Путин высказался об отношениях с США

Вчера, 5 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с большой речью. Часть этой речи была посвящена теме отношений России и Америки.

По словам президента, сейчас отношения Российской Федерации и Соединенных штатов Америки нельзя назвать простыми, они переживают глубокий кризис. Президент подчеркнул, что от отношений России и США напрямую зависит стабильность и безопасность в мире. Основа кризиса заключается в том, что у государств сейчас совершенно разные подходы и принципы в отношении современного миропорядка.

В то же время российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия будет и дальше отстаивать и защищать свои интересы на международной арене. Однако он добавил, что страна все также открыта к диалогу.

Ранее сообщалось, что стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продажу зажигалок, заправок для зажигалок несовершеннолетним.

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