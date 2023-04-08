Лжесотрудник Центробанка развел петербургскую пенсионерку на 10 миллионов

Мошенники все никак не хотят оставить в покое наивных жителей. В особенности они активно пользуются доверчивостью пенсионеров. На этот раз пожилая женщина осталась без 10 миллионов рублей и без квартиры. Всему виной — лжесотрудник Центробанка.

Как вы уже поняли, звонили вовсе не из Центрального банка РФ, это очередная уловка злоумышленников. На этот раз в петербургскую полицию пришла 76-летняя женщина. Она рассказала, что еще в марте ей с неизвестного номера позвонил мужчина, представился сотрудником ЦБ.

С его слов, некие мошенники пытаются завладеть квартирой. Мошеннику удалось убедить женщину сначала перевести 2,4 миллиона рублей на названные им счета, а после и продать квартиру на 4 линии Васильевского острова. С продажи она отдала мошенникам еще 7 миллионов рублей, рассказывает источник Gazeta.SPb в правоохранительных органах.

Сейчас заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как еще могут обмануть?

Один из самых популярных способов — рассказать жертве о том, что ее знакомый или родственник — виновник ДТП. Чтобы его «отмазать» вам будет предложено заплатить круглую сумму денег. Нередко мошенники пытаются также убедить горожан в том, что кто-то крадет деньги с их счетов, а чтобы их спасти, нужно перевести деньги на некий безопасный счет. Помните, что более безопасного счета, чем ваш собственный, для ваших денег нет.

Однако мошенники тоже «растут» и продвигаются. Недавно мы вам рассказывали о том, что появился новый способ обмануть жителей. На него могут повестись в том числе и представители молодежи. Он называется кликджекинг. Что это такое и как спастись, читайте в нашем материале по ссылке.

Как уберечься?

Увы, наверняка никто из нас не застрахован. Здесь важно помнить, что лучше не брать лишний раз трубку, когда вам звонят с неизвестных номеров. Если вас пытаются запугать и в чем-то яро убедить — этот человек явно не желает вам добра, с большей долей вероятности вы говорите с мошенником. В том случае, если у вас есть сомнения, не мошенник ли с вами на связи, лучше опять же перестраховаться и отказаться от диалога.

Ранее мы также писали о том, как защитить своих пожилых родственников от мошенников.