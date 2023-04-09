В Петербурге и Ленобласти змеи выходят из спячки

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о том, что змеи в регионе уже начали пробуждаться после зимней спячки. Об этом рассказали в Росприроднадзоре. Еще в конце марта избежать встречи со змеей было вполне вероятно — в Петербурге были снегопады и низкие температуры воздуха.

Сейчас же погода в городе вышла на отчетливый плюс, а значит змеи начинают выползать. В ведомстве напомнили, что змеи предпочитают распространяться очагами, то есть в одном месте вам может встретиться сразу пара-тройка змей.

Если вдруг вы встретились со змеей, то лучше к ней не приближаться и не делать резких движений. В нашем регионе можно встретить и безопасного ужа, и ядовитую гадюку.

Что делать, если укусила гадюка?

Отметим, что укус безопасного ужа куда болезненнее ощущается, чем укус ядовитой гадюки. Последнее можно и вовсе не прочувствовать. Именно поэтому после встречи со змеей или просто после посещения мест возможного их скопления обратите внимание на симптомы. Например, покраснение места укуса, в течение получаса появляется отек, который со временем увеличивается.

Кроме этого, можно заметить изменение цвета кожи: от бордово-красного до синюшного. Из других признаков — нарушение дыхания, кашель, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления.

Если гадюка укусила в область шеи, верхней половины грудной клетки или лица, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Дело в том, что после укуса в эти зоны может наступить отек Квинке, который в свою очередь способен привести к анафилактическому шоку.

Что касается первой помощи. Для начала нужно высосать яд. Это возможно только в том случае, если у вас нет никаких ранок в полости рта, герпетических высыпаний или других заболеваний. После того, как отсосете яд у пострадавшего, его нужно сплюнуть, а рот тщательно прополоскать водой.

Далее — удаляем яд. Это можно сделать путем выдавливания. Если вы видите желтую прозрачную жидкость с примесью крови — вы все делаете правильно, так и должно быть. После ранку надо промыть. Лучше всего это делать, конечно, чистой водой. Но если ее нет, используйте салфетку или любую другую чистую ткань.

Чтобы яд не распространялся активно, стоит хорошо зафиксировать поврежденную конечность. Желательно, чтобы пострадавший лежал. В таком состоянии его стоит направить в больницу.

В целом же, пострадавшему стоит пить больше воды и чая, чтобы организм справился с токсинами.