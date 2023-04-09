Лжесотрудница Центробанка нагрела петербуржца на 8,6 миллиона рублей

Увы, мошенники вовсю продолжают мучить жителей Петербурга. Конечно же, чаще всего их аудиторией становятся более доверчивые и наивные жители — пенсионеры.

Суббота, 8 апреля для мошенников стала не менее прибыльной. Так, с одного лишь пенсионера им удалось выманить 8,6 миллиона рублей.

Всему виной лжесотрудница Центробанка, которая вовсю убеждала петербуржца в том, что с его счетом проводят мошеннические действия. Тут вступила в силу уже, можно сказать, традиционная схема — чтобы спасти свои деньги, надо перевести их на некий безопасный счет.

Так и сделал наивный петербуржец, который отдал мошенникам по такой схеме целых 8,6 миллиона рублей.

Теперь, как пишет Табло СМИ, правоохранительные органы заведут уголовное дело и будут искать виновных.

Напомним, что никаких безопасных счетов для спасения денег от мошенников — не существует. Самым безопасным счетом для ваших денег станет ваш собственный.