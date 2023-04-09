Zara готовится заходить в Петербург с новым названием

Многие привычные россиянам бренды вновь открывают перед покупателями свои двери, но уже под новыми названиями. Не стала исключением и всем известная Zara, которая теперь будет Maag. В Петербурге уже жители тоже стали замечать обновленные вывески, делясь фотографиями в социальных сетях.

Напомним, что фэшн-группа INDITEX продала свои российские активы Fashion And More Management из свободной зоны ОАЭ. Была информация, что уже в апреле-мае магазины откроются под новыми названиями.

Сменят названия также и Bershka, Pull&Bear. Что касается Maag, то в Петербурге должны открыться пять магазинов.

Ранее сообщалось, что с наступлением весны многие открывают окна, чтобы впустить свежий воздух в помещение. Вот только вместе с таким, казалось бы, совсем безобидным мероприятием, приходит и проблема — падение детей из окон. Рассказываем, как уберечь себя и своих чад от этой проблемы.