Россиянам пообещали увеличение доходов

По прогнозам реальные доходы россиян могут возрасти на 3%. Об этом пишет телеканал 360.

При этом эксперты обращают внимание, что это увеличение незначительно и точно не вернет к допандемийным показателям. Чтобы вернуться к ним, потребуется не менее двух, а то и трех лет.

В то же время инфляция в России может снизиться до 6,5%, пишут «Известия». Этот фактор вместе с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) повлияет на рост доходов жителей России. Однако, как ни крути, экономисты дают прогнозы роста в пределах 4%.

Кроме этого, экономисты выражают надежду, что подрастет не только МРОТ, но и зарплаты.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 апреля, в полицию Петербурга обратился пенсионер. Причина — он стал жертвой мошенников. По имеющейся информации, с 5 апреля ему в мессенджере звонил неизвестный мужчина.