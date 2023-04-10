Лжебанкир оставил пенсионера с кредитом на миллион

В воскресенье, 9 апреля, в полицию Петербурга обратился пенсионер. Причина — он стал жертвой мошенников. По имеющейся информации, с 5 апреля ему в мессенджере звонил неизвестный мужчина.

После этого звонивший убедил старика в том, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, ему посоветовали взять кредит самостоятельно и перевести деньги на счета звонивших.

Пенсионер согласился и взял два кредита на сумму 950 тысяч рублей, после чего перевел деньги. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее сообщалось, что пенсионерке позвонил неизвестный и рассказал, что является сотрудником Центрального банка Российской Федерации. Естественно, звонивший не имел никакого отношения к финансовому регулятору. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале.