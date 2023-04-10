От коронавируса скончались шесть жителей Петербурга

Коронавирус продолжает давить на жителей нашей планеты. Конечно, врачи изобретают лекарства, ученые — вакцины, власти — вводят ограничительные антиковидные меры. Хотя, последнее — уже спорный аспект, ведь, кажется, все стали относиться к заболеванию проще.

Тем не менее случаи заражения продолжают выявлять. Например, в Петербурге выявлено 756 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время скончались от заболевания шесть человек, выздоровели 688.

Пришлось госпитализировать в медучреждения из-за осложнений от заболевания еще 47 жителей.

Ранее сообщалось, что инфляция в России может снизиться до 6,5%, пишут «Известия». Этот фактор вместе с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) повлияет на рост доходов жителей России. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.