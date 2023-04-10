Теперь еще и бонусы: как мошенники воруют баллы с карт лояльности

Современным кибермошенникам стало мало краж с банковских карт, они решили пробраться еще и к бонусным. Теперь под угрозой ваши магазинные баллы и кэшбэки. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказывают, как обезопасить себя и не лишиться накоплений.

По данным ведомства, в различных программах лояльности так или иначе участвуют 78% россиян. Так, это могут быть дисконтные карты, накопительные карты, кэшбэки, подписки и так далее. Мошенники такому спросу на бонусы только рады, ведь возрос простор для них.

Обманы с вознаграждениями и баллами происходят, когда киберпреступники используют программы лояльности для личной выгоды. В сфере ритейла часто можно услышать термин «фрод» (от англ. «fraud»), который и переводится как «мошенничество».

Мошенники умеют находить лазейки в условиях программы, с помощью своих технических навыков и хакерских уловок они вполне могут получить доступ к вашей учетной записи.

Как рассказала юрист Назиля Нурмамедова, на фоне пандемии наблюдался резкий рост всех видов дистанционных преступлений, в том числе и краж баллов лояльности. Большинство каналов в Telegram, предлагавших купить бонусы, были созданы в 2020 — 2021 годах, и к настоящему моменту не действуют. А мошенников, в общем-то, интересуют любые бонусы, которые реально перевести в денежный эквивалент по итогу.

Больше всего мошенников привлекают интернет-магазины, финансовые услуги, турагентства. Чтобы уберечь себя от хакерских атак, стоит обновить пароли (так как возможно уже происходила утечка старых), придумать более сложные.